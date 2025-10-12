Nessun rientro programmato a Firenze per Kean. L'attaccante viola svolgerà i test medici a Udine

L'infortunio di Moise Kean sta tenendo tutti con il fiato sospeso, sia in Nazionale che in casa Fiorentina. Da quello che è filtrato fin da subito, fortunatamente, sembra essere una distorsione alla caviglia senza conseguenze troppo gravi, ma per valutare meglio serviranno esami specifici.

Nessun rientro programmato

Al momento non è previsto nessun rientro a Firenze per l'attaccante viola, che svolgerà gli esami a Udine, dove martedì si svolgerà la gara contro Israele.

Gli esami

Kean rimarrà dunque con il resto della squadra in ritiro. Gli esami faranno capire meglio se il numero 11 azzurro potrà continuare il periodo con la nazionale o farà ritorno in Toscana.