Comuzzo convocato in Nazionale Under 20. Chiamata anche parte dei ragazzi viola alla Ternana

Sono stati da poco diramati i convocati ufficiali scelti dal commissario tecnico Bollini dell'Italia Under 20. Il prossimo impegno sarà a Targoviste contro la Romania.

Chiamato ancora Pietro Comuzzo

Ancora una volta, dopo l'esordio in Under 20 di qualche mese fa, viene chiamato il difensore della Fiorentina Pietro Comuzzo. Ci sono anche Filippo Distefano e Lorenzo Amatucci, ragazzi viola in prestito alla Ternana.

Ecco la lista completa:

Portieri: Lorenzo Palmisani (Frosinone), Paolo

Vismara (Atalanta);

Difensori: Samuele Angori (Pontedera), Tommaso Barbieri (Pisa), Giovanni Bonfanti (Atalanta), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Alessandro Marcandalli (Reggiana), Filippo Missori (Sassuolo), lacopo Regonesi (Atalanta), Alessandro Pio Riccio (Modena);

Centrocampisti: Lorenzo Amatucci (Ternana), Giacomo Faticanti (Ternana), Samuel Giovane (Ascoli), Lorenzo Ignacchiti (Pontedera), Niccolò Pisilli (Roma), Filippo Terracciano (Milan);

Attaccanti: Fabio Abiuso (Modena), Claudio Cassano (Cittadella), Luigi Cherubini (Roma), Luca D'Andrea (Catanzaro), Filippo Distefano (Ternana), Antonio Raimondo (Ternana)