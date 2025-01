Il telone che non c'è (e non ci sarà) al Franchi. Perini: "Ogni argomento è buono per fare polemica sullo stadio"

I lavori allo stadio Artemio Franchi sono in atto ormai da diversi mesi, tra l'altro anche ben visibili per chi frequenta lo stadio perché non è stato messo alcun telone per non far vedere mezzi da lavoro, macerie, sabbia e quant'altro.

La polemica

Da questo punto è partito l'attacco del consigliere comunale di Firenze, Massimo Sabatini (Lista Schmidt) rivolto all'amministrazione e in particolare all'assessore allo sport, Letizia Perini.

La risposta dell'assessore

“Non era stato scritto in fase di gara il tema della copertura dei lavori - ha detto la Perini - anche perché quando è stato sottoscritto il contratto non si prevedeva l'esecuzione in questo contesto. I lavori dovevano essere su tutto lo stadio e non solo sul 40% di esso, così come deciso dopo il tavolo tecnico in Prefettura”.

La Perini ha anche aggiunto: “Coprire il cantiere è un qualcosa che sta a cuore dell'amministrazione comunale, ma ogni argomento è buono per fare polemica sullo stadio”.