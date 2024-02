Oltre a Zaccagni, Sarri potrebbe risparmiare il recupero di stasera a un difensore. Un diffidato nella Lazio in vista della Fiorentina

Stasera si recupera Torino-Lazio, gara valida per la 20° giornata di Serie A posticipata a causa dell'impegno dei biancocelesti a Riyhad per la Supercoppa Italiana dello scorso gennaio. Con una vittoria la Lazio, avversaria della Fiorentina il prossimo lunedì, ha la possibilità di scavalcare proprio i viola e raggiungere quota 40. Lo stesso vale per il Torino, che è a due lunghezze dalla Fiorentina.

Sarri dovrà fare attenzione con Luca Pellegrini: il terzino dei laziali è diffidato e rischia dunque la squalifica in vista di Firenze. Per il resto, non ci sarà Zaccagni negli ospiti, rimasto a Roma per riprendersi da un infortunio. Un pareggio, dunque, non sarebbe risultato sgradito per la Fiorentina, che così resterebbe davanti ad entrambe.