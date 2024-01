L’ex centravanti della Fiorentina Roberto Pruzzo è intervenuto a Lady Radio soffermandosi sulle necessità di casa viola, dopo quasi 10 giorni dall’inizio del mercato di riparazione.

‘Eviterei calciatori che giocano all’estero, perchè…’

“Bryan Gil? Non ha feeling col gol guardando ai dati ed eviterei di prendere calciatori che non ti cambiano la squadra come capita spesso a gennaio. Cercherei calciatori che conoscano già il campionato, le squadre e le situazioni della serie a. Un calciatore straniero che non gioca e viene da chissà dove ha bisogno di ambientarsi e questo richiede tempo. Gli imprevisti ci sono per tutti, gli infortuni sono all’ordine del giorno. La Fiorentina ora non si deve incasinare con calciatori che restano sul groppone e magari non rendono.Andrei a cercare un prestito secco con profili che hanno bisogno di mettersi in mostra e hanno voglia di emergere”.

Capitolo attaccanti: Nzola e una maglia che pesa

“Kean è a 0 gol in campionato, Belotti ha segnato 2 gol tre mesi fa. Qualcosa però bisognerebbe cercare di fare. Nzola a me sembra che non veda ora di cambiare aria, è deluso, ha perso voglia e aggressività. La Spezia non è Firenze, con tutto il rispetto, la maglia viola non è per tutti. L’ambiente necessita personalità, coraggio, forza, presupposti che non possono venire meno. C’è da giocarsi tante partite importanti, la Fiorentina ha veramente l’opportunità di lottare per la Champions fino alla fine viste le situazioni delle concorrenti. Non ci si può trovare con un solo attaccante, per altro con caratteristiche particolari. È paradossale che una squadra quarta in classifica abbia questo tipo di problema”.

Infine: “Il rigore di Bonaventura? Mai sentito che tira chi se la sente…se poi vogliono calciare in cinque, cosa accadrebbe in campo? Manca il rigorista titolare e ogni volta va trovata una soluzione ma è molto rischioso. Karsdorp? Se va via da Roma a Trigoria farebbero una festa, con pizzette, tramezzini e non solo…".