Antognoni: "Centenario? Fra un po' ne facciamo 110, se ci arriviamo. Gudmundsson sacrificato e su Liberali..."

La leggenda viola Giancarlo Antognoni ha rilasciato una breve intervista a margine dell'evento di consegna del Premio Fair Play Menarini. L'Unico 10 è tornato a parlare del Centenario viola, ma non solo…

Le difficoltà di Gudmundsson

"Firenze si aspettava di più da lui - dice Antognoni - Non è andata benissimo e le strade si divideranno. Per me è un giocatore bravo, ma va impiegato nel suo ruolo, quello del numero 10. Oggi si guarda molto di più alla tattica e quindi questo numero è un po' sacrificato. Ma le stesse difficoltà le ha avute anche Fazzini, che io reputavo un giocatore importante per la Fiorentina, e invece ha avuto poche possibilità.

Giudizio su Liberali

Il capo delegazione della Nazionale under 21 ha parlato anche di alcuni giovani azzurri: "Liberali ha fatto bene a Catanzaro. A Como trova sicuramente un ambiente adatto a lui, perché Fabregas è un allenatore che fa giocare bene le squadre. Un giocatore quando è tecnicamente dotato, sicuramente si trova più a suo agio".

Centenario

Infine una chiosa sull'imminente festa della Fiorentina: "Il centenario oramai è finito, tra poco facciamo 110, se ci arriviamo. Ho una certa età, ma comunque vediamo".