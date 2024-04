Play-off già al sicuro e il Viktoria Plzen pareggia contro la penultima: la testa è tutta sulla Fiorentina

A differenza della Fiorentina, il Viktoria Plzen ha già raggiunto il suo obiettivo in campionato: la qualificazione ai play-off per il titolo. A tre giornate dal termine la squadra di Koubek è terza, con 15 punti di vantaggio sul Banik Ostrava e 11 di ritardo sullo Sparta Praga. Ieri infatti è arrivato uno scialbo 0-0 in casa del Karvina, penultimo in classifica. Per questo la squadra ceca affronterà la Fiorentina senza distrazioni ulteriori.