A Liverpool scoppia il caso Salah e Van Basten non va tanto per il sottile: "Ha un cervello da insetto"

A vedere la situazione della Fiorentina sembra quasi impossibile che uno come Mohamed Salah ne abbia vestito la maglia. L'egiziano ha poi raggiunto i più grandi successi della sua carriera al Liverpool, ma ora la sua avventura inglese sembra giunta al capolinea.

L'attacco di Van Basten

Il suo infatti è un vero e proprio caso, con l'allenatore Slot che l'ha messo fuori squadra (infatti non era neanche convocato per il match di ieri contro l'Inter). A rincarare la dose le parole pesantissime di Marco Van Basten a Ziggo Sport: “Salah ha un cervello da insetto. L'anno scorso è stato eccezionale, ma quest'anno no. Il suo rendimento negli ultimi mesi è stato scarso. Slot è una persona schietta, che non si tira mai indietro. Salah invece l'ha attaccato nella sua persona, comportandosi in modo inappropriato”.