​​
header logo

Nuova pretendente per Beltran dalla Spagna: i dettagli dell'interessamento last minute

Redazione /
Beltran
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

Si accende il mercato in uscita della Fiorentina in questo ultimo giorno di mercato, con i viola che devono fare diverse operazioni in uscita. 

Interesse per Beltran

Come scrive Sky Sport, dalla Spagna sarebbe arrivato l'interessamento per Lucas Beltran, ancora a Firenze dopo il no alle squadre russe e ad alcuni club brasiliani. 

La possibile operazione

Il club spagnolo lo vorrebbe in prestito. In queste ultime ore di mercato la Fiorentina potrebbe piazzare una cessione importante 

Notizie correlate
💬 Commenti