Nuova pretendente per Beltran dalla Spagna: i dettagli dell'interessamento last minute
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Si accende il mercato in uscita della Fiorentina in questo ultimo giorno di mercato, con i viola che devono fare diverse operazioni in uscita.
Interesse per Beltran
Come scrive Sky Sport, dalla Spagna sarebbe arrivato l'interessamento per Lucas Beltran, ancora a Firenze dopo il no alle squadre russe e ad alcuni club brasiliani.
La possibile operazione
Il club spagnolo lo vorrebbe in prestito. In queste ultime ore di mercato la Fiorentina potrebbe piazzare una cessione importante
