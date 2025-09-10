Kean celebra i gol in Nazionale... e mette il Napoli nel mirino - FOTO

Calcio, vita privata, life style: è il solito mix di passioni l'ultimo post su Instagram di Moise Kean, che fa una sorta di riassunto di quello che gli è successo ultimamente. In primis i gol con la Nazionale italiana, e quindi i video e le foto che lo ritraggano in campo con la maglia azzurra.

Obiettivo Napoli

E poi una foto simpatica che sembra calzare a pennello in questi giorni: una pizza napoletano e un calice di vino, appoggiati su un balcone con vista sul Vesuvio. Sotto la scritta: “Non tutto deve avere senso per gli altri, deve solo sentirsi giusto per te”. Moise è carico…