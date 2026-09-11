Michele Serena: "Tutto mi sarei aspettato fuorché vedere Fiorentina e Venezia ultime. Un semplice pareggio non basta"

Michele Serena è nato a Venezia, ma si è affermato a Firenze con la maglia della Fiorentina addosso. Una partita particolare per lui quella che andrà in scena stasera al Penzo.

“Non mi sarei mai aspettato di ritrovare, dopo sole tre giornate, Venezia e Fiorentina condivise all’ultimo posto della classifica con zero punti”, ha dichiarato Serena a La Nuova Venezia.

“Non basta più un semplice pareggio”

Un discorso che vale per entrambe: “Siamo soltanto all’inizio della stagione, ma rimanere ancora bloccati sul fondo diventa rischioso e pesante a livello psicologico. Non basta più un semplice pareggio: serve muovere la graduatoria con una vittoria per restituire lo slancio emotivo necessario”.

Gli anni di Firenze

"Anni fantastici, lì è nato il mio primo figlio. Spiace notare tanta scontentezza nell’ambiente nell’ultimo periodo, serve equilibrio".