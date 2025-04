Nessuna pressione per il Chelsea, sentite Dewsbury-Hall: "Difficile che una squadra ci possa battere, siamo i favoriti per la vittoria finale"

Il Chelsea si prepara a giocare la semifinale di andata contro il Djurgarden, in contemporanea con l'impegno che vedrà la Fiorentina scendere in campo a Siviglia, contro il Betis, giovedì sera. Il pronostico vede favoriti gli inglesi, e quindi, in caso la Fiorentina dovesse superare il Betis, in finale con ogni probabilità troverebbe il Chelsea.

Nessuna pressione per gli uomini allenati da Maresca, come riportato dal centrocampista inglese Kiernan Dewsbury-Hall, prelevato a inizio stagione dal Leicester per 35.4mln di euro. I Blues non nascondono le proprie carte, come si può leggere dalle dichiarazioni del centrocampista britannico: “Sappiamo che se facciamo tutto come deve essere fatto, è difficile che una squadra ci possa battere. In molti pensano che il Chelsea sia la squadra favorita per la vittoria della coppa, e probabilmente hanno ragione”.