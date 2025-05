La Gazzetta dello Sport: Via vai Fiorentina. Da Adli a Fagioli, chi può restare

Una pagina sulla Fiorentina presente all'interno de La Gazzetta dello Sport.

Pagina 27

Il titolone sui viola è: “Cantiere in centro”. E ancora: “Via vai Fiorentina Da Adli a Fagioli: chi può restare”. Sommario: “Sette uomini a centrocampo con destini diversi e alcuni riscatti tutti da studiare a bocce ferme”.

Comuzzo con l'Udinese, Zaniolo in Turchia

In taglio basso sulla squadra: “Comuzzo migliora Contro l'Udinese potrebbe esserci”. E in breve: “Zaniolo in Turchia Galatasaray già avvertito”.