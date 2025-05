Comuzzo, la speranza di rivederti c'è. Un Cataldi per fare gruppo?

C'è la speranza di poter recuperare Pietro Comuzzo per la trasferta di Udine. Il difensore della Fiorentina ha dato qualche segnale di miglioramento nel corso della giornata di ieri e potrebbe essere recuperato in vista dell'impegno di domenica.

L'altro infortunato, Danilo Cataldi, potrebbe invece essere lo stesso convocato per l'ultimo match, ma non per un'effettiva possibilità di giocare, quanto per contribuire a fare gruppo in quella che è l'ultima partita stagionale dei viola.