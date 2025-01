Durante un intervento a Radio Sportiva, il direttore di Italia7 Enzo Bucchioni ha avuto modo di spaziare su vari argomenti, intersecando anche varie dinamiche di casa Fiorentina e analizzando alcune situazioni a tinte viola.

‘Momento duro per Vlahovic in bianconero’

“Perchè Vlahovic fuori nella Juventus? A Firenze giocava con Gonzalez, in un 4-3-3 puro, con principi diversi rispetto però a quelli di oggi di Thiago Motta. Ora il momento non è facile per il serbo, deve rinnovare e la Juventus ha preso un altro attaccante come Kolo Muani perchè non soddisfa sotto vari aspetti il tecnico bianconero”.

‘Il 50% dei tifosi a Firenze infamava Italiano nonostante tre finali’

“Nella Fiorentina lo scorso anno almeno il 50% di tifosi infamava un allenatore come Italiano, che ha portato la squadra a fare 3 finali e 6 semifinali, proponendo un calcio spettacolare e raggiungendo risultati che mancavano dagli anni 60 a Firenze. Da dietro la panchina c’era chi non vedeva l’ora di infamarlo, tanto che ad un certo punto aveva pensato pure di dimettersi, e poi se n’è andato. Non so quale sia la logica dietro a tutto questo: non sarà Guardiola, ma in tutti i posti in cui è stato ha fatto crescere squadra e calciatori. Ciò che sta facendo al Bologna ora è straordinario, dopo che la squadra ha perso i tre calciatori più importanti: Calafiori, Zirkzee e Saelemaekers, poi c’è Ferguson che è stato infortunato fino ad un mese fa, un altro che reggeva la baracca. Ha perso tre finali, ma è arrivato a giocarle… e invece no, va buttato con la piena dell’Arno”.