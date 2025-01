L'intermediario di mercato Costantino Nicoletti ha parlato a TMW Radio affrontando vari argomenti caldi dell'attualità di casa Fiorentina.

'Le vittorie viola vanno analizzate, marchio di Kean e De Gea"

“La scelta di Palladino è stata un azzardo. Anche io ero curioso di vedere quello che avrebbe fatto, dato che proveniva solo da diciotto mesi di Serie A, oltre al lavoro nelle giovanili. Nelle prime settimane ha sofferto, poi ha vissuto un filotto di otto vittorie consecutive, che però vanno analizzate. Molte di queste sono state vittorie sporche, con il marchio di un grande De Gea e di uno scatenato Kean. Adesso però certi giocatori non stanno rendendo e forse non sono messi nelle giuste condizioni di farlo al meglio”.

‘Perchè prolungare l’agonia? Ecco il nome nel cassetto'

“Poi c’è il mistero di Pongracic, che sta bene da tempo e che però continuiamo a non vedere quasi mai in campo. Nelle ultime settimane insomma sono arrivati una serie di risultati e prestazioni negativi. Perché portare avanti quest’agonia e non andare su un profilo di maggiore esperienza? Il mio nome nel cassetto, che è l’unico al momento che può darti anche quell’esperienza internazionale, è Rafa Benitez. Il problema invece è che il nome che gira è quello di Igor Tudor”.