Giani: "Incontro molto proficuo, oggi abbiamo esposto tutte le opzioni possibili. Ma per la decisione definitiva ci vuole tempo"

Anche la Regione si è espressa

Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana, è intervenuto al margine dell'incontro con Fiorentina, Comune di Firenze e di Empoli in merito alla questione stadio Franchi. Sentite cosa ha detto:

Le parole di Giani

“Sono state messe in campo tutte le soluzioni possibili del PNRR. Ringrazio la Prefettura per questa riunione, molto utile anche per noi per prendere decisioni, che forse arriveranno nei prossimi giorni. Oggi abbiamo esposto tutte le opzioni, ma adesso ci serve del tempo per riflettere”.