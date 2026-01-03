Pancaro: "Vanoli non è ancora riuscito a incidere. Paratici? Grande dirigente, farà la differenza sul mercato"

Giuseppe Pancaro, ex calciatore con un passato anche nella Fiorentina, ha parlato a Radio Sportiva del momento no dei viola e dell'imminente arrivo di Paratici.

Sulla stagione

“A volte capitano annate del genere, non era preventivabile per via di una squadra forte e di un allenatore secondo me molto bravo come Pioli. Vanoli, al momento, purtroppo sembra che non sia riuscito ad incidere ma bisogna fare in fretta, perché il tempo corre e bisogna in tutti i modi cercare di invertire la rotta”.

Sul mercato

“Adesso è stato preso un grande dirigente, e anche quello può fare la differenza, poi ci sarà il mercato: c'è tutto il tempo per poter riprendere una stagione dall'andamento onestamente inspiegabile”.