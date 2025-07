Il secondo caso spinoso dell'estate viola è rappresentato da Dodô, che a differenza di Kean la sua intenzione di andare via l'ha palesata, almeno nel pour parler per il rinnovo del contratto. Un rinnovo che secondo il Corriere Fiorentino non arriverà più visto che il brasiliano è irritato al punto da non aver neanche risposto ad una proposta molto vicina alle sue richieste. In Italia si sono interessate a lui Juve e Inter ma sui bianconeri, Dodô è bloccato da una vecchia promessa fatta a Barone per la quale non sarebbe dovuto andare ai bianconeri. Il suo contratto in ogni caso scade nel 2027 e, malumori a parte, non è detto che poi la separazione avvenga questa estate.