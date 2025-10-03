Fiorentina imbattuta in casa per dieci gare in Conference. La UEFA si congratula... ma usa un giocatore del Crystal Palace - FOTO

Con la vittoria di ieri sera per 2-0 ai danni del Sigma Olomouc, la Fiorentina ha iniziato bene il suo cammino in Conference League. Questo successo, peraltro, rappresenta il decimo risultato utile consecutivo ottenuto dalla squadra viola al Franchi nella fase a gironi della competizione europea; non ha infatti mai perso tra le mura amiche, che fosse nei vecchi gironi o nell'attuale fase campionato.

Fiorentina imbattuta nei gironi di Conference. Ma la UEFA mette un giocatore del Palace!

La UEFA fa i complimenti alla Fiorentina con un post sulla propria pagina Facebook… ma ci mette un giocatore del Crystal Palace! Trattasi di Daniel Munoz, centrocampista colombiano 29enne.

Ecco la gaffe dell'UEFA: