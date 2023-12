Vlahovic si mangia un gol, ma la Juventus batte comunque il Napoli... con l'ennesimo 1-0. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è da poco conclusa la sfida tra Juventus e Napoli, big match che ha aperto la 14esima giornata di Serie A. Nel primo tempo una grande occasione per parte: Vlahovic si è fatto ribattere un rigore un movimento su assist di Chiesa, Di Lorenzo invece - favorito da un rimpallo - a due metri dalla porta ha trovato un miracolo di Szczesny.

Nella ripresa la gara è rimasta bloccata per soli sei minuti, fino a quando Gatti di testa su cross di Cambiaso ha portato in vantaggio la Juventus. A seguire il consueto fortino dei bianconeri, che il Napoli non è mai riuscito a sfondare (tranne che con Osimhen, il cui gol però è stato giustamente annullato per fuorigioco). La Juve dunque vince 1-0 e si porta in testa in attesa che giochi l'Inter, mentre il Napoli rimane quarto con soli due punti di vantaggio sulla Fiorentina.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Juventus 36, Inter 35, Milan 29, Napoli 24, Roma 24, Fiorentina 23, Bologna 22, Atalanta 20, Lazio 20, Torino 19, Monza 18, Frosinone 18, Lecce 16, Genoa 15, Sassuolo 15, Udinese 12, Empoli 11, Verona 10, Cagliari 10, Salernitana 8.