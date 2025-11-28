Il Como si sbarazza del Sassuolo e aggancia la zona europea, mentre Berardi si fa male in vista della Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è appena concluso l'anticipo del venerdì sera della 13° giornata di Serie A tra Como e Sassuolo, con i padroni di casa che vincono 2-0.

La cronaca della gara

Ad aprire le danze per il Como è Douvikas al 14', che raccoglie un pallone in area e lo spedisce in porta per l'1-0. I padroni di casa sono padroni del campo per gran parte della gara, e al 53' arriva il raddoppio di Alberto Moreno innescato da una bella verticalizzazione di Nico Paz.

Questo gol sancisce poi la vittoria finale dei lariani. Da segnalare che al 50' della gara è uscito l'attaccante del Sassuolo Berardi per un infortunio muscolare, che compromette quindi la sua presenza in vista della prossima gara di campionato contro la Fiorentina.

Come cambia la classifica

Con questa vittoria la squadra allenata da Fabregas sale a 24 punti al sesto posto agganciando Bologna e Inter e la zona europea, mentre quella guidata da Grosso resta a quota 17.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Roma 27, Napoli 25, Milan 25, Bologna 24, Inter 24, Como 24, Juventus 20, Lazio 18, Sassuolo 17, Udinese 15, Cremonese 14, Torino 14, Atalanta 13, Cagliari 11, Parma 11, Lecce 10, Pisa 10, Genoa 8, Fiorentina 6, Verona 6.