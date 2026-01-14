Corriere Fiorentino: Gli affari inglesi della Fiorentina
Una pagina sulla Fiorentina presente stamani sul Corriere Fiorentino.
Sul mercato c'è: “Gli affari inglesi”. Ovvero: “Fatta per il 29enne esterno mancino Jack Harrison che arriva dal Leeds in prestito: dopo Solomon i viola ribussano alla porta della Premier. Ora mezzala e difensore”.
Il portafortuna di Kean
In taglio basso: “Kean il guerriero e quel cerotto portafortuna”. Sottotitolo: “Dopo il colpo alla testa di un anno fa segnò a raffica: da lì in poi non l’ha più tolto”.
