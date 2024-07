Un ex Fiorentina è finito nel mirino dell'acchiappa-tutti Como. Ma solo la Juventus può sbloccare l'affare

Arthur Melo, dopo la stagione positiva con la Fiorentina, è diventato un'idea del Como, riporta Gianluca Di Marzio. La società neopromossa in Serie A sta portando avanti un grande mercato e ha messo nel mirino il centrocampista brasiliano, rientrato alla Juventus dopo il prestito della scorsa stagione.

Como, sondaggio per Arthur

Il Como ha fatto un sondaggio per il centrocampista Arthur. Il brasiliano non rientra nei piani della Juventus e non è stato convocato per la tournee in Germania.

Operazione non facile

L'operazione, però, non è facile. Visto l'alto ingaggio dell'ex Barcellona, il Como potrebbe procedere soltanto se la Juventus contribuisse. Il classe 1996 è seguito anche all'estero e piace soprattutto a Everton e Leicester City.