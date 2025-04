Fiorentina-Betis, già in vendita i biglietti. E i tifosi rispondono presente staccando i primi 3000 tagliandi. Info e dettagli

La Fiorentina si giocherà la terza semifinale consecutiva di Conference League. Stavolta contro un avversario di lusso quale il Betis Siviglia. I biglietti sono già in vendita e i tifosi hanno già fatto sentire il loro calore: 3000 biglietti staccati nel giro di poco più di un'ora. E la vendita prosegue.

Ecco tutte le informazioni diffuse dai canali ufficiali del club:

PRIMA FASE – PRELAZIONE ABBONATI + VENDITA LIBERA:

Fino a 23/04/2025 ore 11.59:

PRELAZIONE (Tariffa Prelazione Abbonati), Titolari di Mini Abbonamento di Conference League 2024/25. Tariffa promo e prelazione sul posto. Abbonati al campionato di Serie A 2024/25. Tariffa promo, con scelta tra i posti disponibili in mappa.

VENDITA LIBERA (Intero): Vendita libera senza obbligo di tessera.

SECONDA FASE – PRELAZIONE ABBONATI + VENDITA LIBERA:

Da 23/04/2025 ore 15.00 e fino a 07/05/2025 ore 23.59, PRELAZIONE (Tariffa Prelazione Abbonati), Titolari di Mini Abbonamento di Conference League 2024/25. Tariffa promo, con scelta tra i posti disponibili in mappa. Abbonati al campionato di Serie A 2024/25. Tariffa promo, con scelta tra i posti disponibili in mappa. VENDITA LIBERA (Intero): Vendita libera senza obbligo di tessera.

TERZA FASE – MATCHDAY:

Tariffa Intero MATCHDAY (attiva il giorno della gara).

PROMO UNDER 14: Sono disponibili come di consueto le riduzioni per gli U14 (nati da 01/01/2011) in riferimento alle fasi di vendita, in abbinamento al biglietto dell’adulto.