Corvino: "Sono molto legato ai tifosi della Fiorentina, mi dispiace vederla ridotta così"

Il responsabile dell’area tecnica del Lecce, Pantaleo Corvino, ha parlato a Sportitalia anche del momento orribile che sta attraversando la Fiorentina: “Ho vissuto 10 anni a Firenze e mi dispiace tanto vedere la Fiorentina in difficoltà, per la società, per la città, per la tifoseria. Sono molto legato ai tifosi perché mi hanno fatto sentire come a casa".

“Lecce è la Firenze del sud. Nella vita come nello sport dopo la tempesta c’è sempre la quiete. Spero che la Fiorentina possa uscire il prima possibile da questa situazione”.

"Domenica sono stati tre punti preziosi fuori casa, come a Parma. La squadra ha trovato i suoi equilibri e abbiamo fatto una grande prestazione, stiamo raccogliendo punti che ci servono. Quest’anno abbiamo fatto tanto, ma le altre che lottano per la salvezza hanno fatto molto più di noi. Ogni anno vengono dalla Serie B società, fondi e proprietà molto ricche, e per società come la nostra è sempre più complicato, nonostante la passione che ci mettiamo. Noi ci siamo dati un modello e lo portiamo avanti”.