Il tecnico del Monza, Raffaele Palladino ha parlato anche in sala stampa dopo la sconfitta con la Fiorentina:

"Direi che è stato fatto un buon primo tempo, contro una squadra forte che giocava in casa. L’abbiamo preparata per attirarli e giocare poi in verticale, il gol è l’emblema perché abbiamo fatto due minuti di possesso palla, poi dopo ci siamo difesi anche bene e loro sono riusciti con la loro bravura a pareggiarla. Nel secondo tempo abbiamo rinunciato un po’ a giocare, dovevamo incidere di più, è ovvio che c’è merito anche della Fiorentina che è tra le migliori nella riaggressione. Direi che la vittoria della Fiorentina è meritata.

Io a Firenze? Io quello che ho sempre detto è che devo pensare al Monza per queste due ultime partite. Sono sete gare che non vinciamo, poi a fine campionato ci siederemo e parleremo del futuro. La mia priorità è chiudere bene con il Monza e avere rispetto per questa società".