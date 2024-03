Massimo Orlando: "Nelle situazioni particolari, Firenze si ricompatta. Domani una grande festa dedicata a chi ha dato tanto alla Fiorentina"

Si avvicina il ritorno in campo della Fiorentina dopo quasi tre settimane. Sarà domani contro il Milan di Stefano Pioli, in una serata che si preannuncia molto particolare. Ne ha parlato anche l'ex calciatore viola Massimo Orlando a Tuttomercatoweb.com.

“Firenze si ricompatta in queste situazioni”

Ecco le sue parole: “Non sarà una partita come le altre. Ma in queste situazioni molto particolari, Firenze sa ricompattarsi, come è successo anni fa con Astori. Mi aspetto una grande festa, ricordando chi ha dato tanto alla Fiorentina. Per il Milan sarà difficile gestire la situazione, per altro c'è anche un'assenza pesante come quella di Theo Hernandez”.