Il capitano della Fiorentina, Luca Ranieri, intervistato da DAZN, sulla contestazione andata in scena dopo la sconfitta contro il Como, ha detto: “Sono pienamente d'accordo coi tifosi, abbiamo fatto un grande primo tempo, ma non puoi subire due gol in venti minuti quando giochi in casa e sei la Fiorentina. Adesso c'è da galoppare e dare ancora di più. Stiamo lavorando bene, ma evidentemente non basta. Siamo all'inizio di un percorso e c'è solo da abbassare la testa e lavorare”.

“Carichi all'intervallo”

E poi: “E' un peccato quello che è successo, perché siamo entrati nello spogliatoio alla fine del primo tempo ed eravamo tutti carichi per quello che avevamo fatto, perché giocavamo contro una grande squadra. Calare così nel secondo tempo non va bene. Ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti che dobbiamo cambiare, noi tutti giocatori dobbiamo dare di più”.

“Ora vincere a Pisa”

E ora c'è la partita contro il Pisa: “I tifosi si aspettano molto di più da noi, c'è da fare gruppo e arrivare pronti ad una partita che è importantissima contro il Pisa: sappiamo che dobbiamo andare lì e vincere”.