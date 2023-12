Due ex Fiorentina potrebbero vincere il premio di calciatore dell'anno in Brasile

Non c'è solo Pedro a tenere alta la bandiera dei giocatori che hanno costruito una carriera in Sud America dopo quella in Europa. L'attaccante brasiliano è in buona compagnia e, per rimanere nel campo degli ex Fiorentina, insieme a lui potremmo citare Erick Pulgar.

Nello specifico i due - riporta la Gazzetta dello Sport - sono stati inseriti in questi giorni tra i candidati al premio di giocatore dell'anno del campionato brasiliano. Pulgar e Pedro sono due dei possibili vincitori provenienti dal Flamengo, ma la concorrenza è ampia con tanti candidati che in Europa hanno lasciato il segno come ad esempio l'ex Zenith Hulk. Riusciranno Pulgar e Pedro a conquistare l'ambito premio?