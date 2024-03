Bojinov: "Barone ha dato tutto per il club, voleva portare la Fiorentina tra i migliori club d'Europa. Il lutto ci darà forza"

Questo pomeriggio l’ex attaccante bulgaro della Fiorentina Valerij Bojinov, durante un collegamento con Radio Bruno, ha voluto analizzare la situazione in casa viola, oltre che a lanciare un messaggio di vicinanza alla famiglia di Barone. Questo un estratto delle sue dichiarazioni.

“Voglio fare le condoglianze alla famiglia del direttore Barone e a tutto il popolo viola, alla dirigenza, ai tifosi. Si Stratta di una grave perdita per noi e per tutto il calcio italiano: un persona dal grande cuore, con grandi idee, e che con il Viola Park aveva fatto qualcosa di molto importante per il club e la città di Firenze. A me personalmente non è mai accaduto un lutto del genere, nella mia carriera non ho mai provato qualcosa del genere sulla mia pelle. Una grave perdita per tutti, tutti quanti siamo shockati: voleva far diventare la Fiorentina un club famoso in tutta Europa, non ha mai saltato un giorno presenziando ogni giorno al Viola Park".

Ha poi sottolineato un particolare fatto: “Barone dava tutto per la squadra, la sua intenzione era quella di far diventare la Fiorentina un club famoso in tutta Europa. E questo la gente lo ha percepito, lo si è capito durante la veglia funebre: se tutte quelle persone sono state al Viola Park a porgergli l’ultimo saluto non è sicuramente un caso. E’ stato un sempre onesto, un amico sincero di tutti.

Ha poi concluso: “Adesso la squadra deve dare di più del 100%, tutti devono giocare per lui, per non deluderlo. Sono convinto che la squadra risponderà in maniera degna. Questo lutto deve far esprimere ancora di più il potenziale della squadra viola”.