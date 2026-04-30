Kean lascia Firenze in permesso: via libera della Fiorentina. Il motivo e quando sarà di ritorno

A 5 giorni dalla trasferta di Roma arrivano novità in merito a Moise Kean. Niente di attinente alle sue condizioni fisiche, che restano precarie, ma relativo a come il giocatore passerà i prossimi giorni.

Moise Kean lascia il Viola Park: i motivi

Secondo infatti quanto comunicato dalla Fiorentina stessa l'attaccante gigliato nei prossimi giorni beneficerà di un permesso per motivi familiari, che gli permetterà di lasciare il Viola Park nei prossimi giorni.

“ACF Fiorentina comunica che il calciatore Moise Kean ha avuto un permesso per motivi familiari dalla Società. Il calciatore sarà assente dal 1 al 4 maggio e, durante la sua assenza, continuerà l'iter riabilitativo per recuperare dal problema fisico in corso. Kean proseguirà il percorso terapeutico a Firenze martedì 5 maggio alle ore 10:30”.

Niente Olimpico

E' quindi ormai certo che Paolo Vanoli dovrà far a meno di lui per la sfida di lunedì sera all'Olimpico, dove molto probabilmente ci sarà nuovamente Roberto Piccoli al centro dell'attacco viola.