A Sky Sport, dopo la vittoria contro il Cukaricki, il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi ha risposto anche alla domanda sul suo gesto nell'andare ad aiutare chi ne aveva più bisogno a Campi Bisenzio dopo l'alluvione. Queste le sue parole:

“Non ho fatto niente di particolare, come tutti sono andati ad aiutare. Tantissimi si sono adoperati. Sono da 7 anni a Firenze e qui mi hanno accolto benissimo. Mi sento a casa. È stato solo un gesto come quello che hanno fatto in tanti. Non volevo diventasse mediatica la cosa. Non ho fatto niente di diverso da tanta gente che è lì ad aiutare. Mi sentivo di farlo ed è giusto così. Ho amici che erano lì ed erano disperati”