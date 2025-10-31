Infortunio per un difensore della Fiorentina Femminile: il report medico del club

Si ferma una calciatrice della Fiorentina Femminile. Il tecnico Pinones-Arce dovrà rinunciare per qualche settimana al difensore Martina Toniolo, fermata da un emangioma al polpaccio destro a cui ha seguito un trattamento mininvasivo.

Infortunio per la Fiorentina Femminile

Ecco il comunicato del club in merito: “ACF Fiorentina informa che la calciatrice Martina Toniolo è stata sottoposta ad un trattamento mininvasivo programmato per un emangioma del polpaccio destro”.

Qualche settimana di stop per Toniolo

“L’intervento è riuscito e il decorso post-operatorio è regolare. La giocatrice seguirà un breve periodo di riposo con progressivo ritorno agli allenamenti sotto supervisione dello staff medico. Ti aspettiamo presto in campo Martina!”.