A1 bloccata, incidente sulla via per Milano. E in più di 1500 viola andranno a San Siro...

Disagi sull'autostrada A1, precisamente all'altezza di Fiorenzuola, dovuti ad un incidente che ha bloccato la via in direzione Milano, come ricavato da Il Piacenza.

Più di 1500 tifosi della Fiorentina stanno raggiungendo in queste ore il capoluogo lombardo per assistere alla sfida delle 18.30 contro l'Inter e il blocco autostradale potrebbe provocare non pochi danni anche nelle ore vicine all'incontro.

Sperando che il problema venga risolto in tempi brevi per permettere a tutti i tifosi viola di raggiungere lo stadio San Siro in tempo, vi daremo aggiornamenti se ci saranno novità.