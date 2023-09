Inter-Fiorentina: Dove seguire la partita in DIRETTA TV

La sfida tra Inter e Fiorentina, che si giocherà stasera con inizio alle ore 18.30, gara valida per la terza giornata del campionato di Serie A, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva per i propri abbonati da DAZN.

La telecronaca del match sarà affidata a Riccardo Mancini con il commento tecnico dell'ex vice allenatore viola (ai tempi di Mihajlovic), Dario Marcolin.

Per chi non avesse la possibilità di accedere a questi servizi a pagamento, ricordiamo che c'è sempre la diretta testuale di Fiorentinanews.com, gratuita, seguitissima e con i vostri commenti, con la descrizione in tempo reale delle azioni della partita.