Amoruso: "Nonostante sia tra i migliori della Fiorentina, Milenkovic non è mai migliorato e commette sempre i soliti errori"

Questo pomeriggio l'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di commentare alcuni temi di casa viola, a partire dall'imminente cessione di Nikola Milenkovic al Nottingham Forest. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“Se la Fiorentina dovesse cedere Milankovic non ne fare un caso. Nonostante sia tra i migliori difensori della Fiorentina, non è mai migliorato e ha dato dimostrazione di commettere sempre gli stessi errori. Benchè sia comunque altro oltre un metro e novanta, e faccia della fisicità uno dei suoi punti forti, spesso è troppo leggero: nelle ultime stagioni ho visto molti attaccanti avere il sopravvento su di lui. Ecco forse a livello fisico potrebbe essere perfetto per la Premier League, sarebbe l'ideale per il calcio inglese. Credo che la Fiorentina faccia più che bene a cercare di ottenere più soldi possibile dalla sua cessione. È da tanto tempo, poi, che è a Firenze, sette anni, e non è mai esploso. Poi certo, bisognerà capire come rimpiazzarlo. La Fiorentina, comunque, ad ora non ha un solo giocatore che comandi la difesa. Martinez Quarta lo fa, ma con dei tempi totalmente diversi, andando via dalla difesa e lasciando dei buchi”.

Ha anche aggiunto: “Benche vogliamo far passare il contrario, è ormai chiaro a tutti che la Fiorentina sia in ritardo sul mercato. Tra un mese inizia il campionato, tra uno e mezzo c’è il preliminare di conference, e ancora non esiste il centrocampo. Va considerato anche il fatto del cambio allenatore: la squadra dovrà assimilare un nuovo stile di gioco, non sarà facile e soprattutto veloce come processo. La società, comunque, dovrà non fornire alibi all'allenatore e prendergli dei giocatori di valore".