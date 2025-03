Al TGR Rai Toscana ha parlato Enzo Bucchioni, giornalista vicino alle vicende di casa Fiorentina a pochi giorni dal ritorno degli ottavi di Conference League contro il Panathinaikos:

“Palladino ha detto che la partita di Napoli deve dare autostima? L'allenatore deve fare il suo gioco. Dice delle cose che non corrispondono totalmente a cosa si è visto. Attacchiamoci a quello di buono che si è visto. Ormai siamo a fine stagione. Bastano il carattere e la voglia, quello che si è visto nel secondo tempo contro il Napoli e che è mancato in Grecia. Serve metterli in campo giovedì. Una reazione della squadra dal punto di vista della prestazione. Così puoi battere il Panathinaikos”.