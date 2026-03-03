Poche emozioni e ritmi bassi tra Como e Inter: la prima semifinale di Coppa Italia non ha vincitori

Si è appena conclusa la prima semifinale di andata di Coppa Italia, quella dello stadio Sinigaglia, tra il Como - che agli ottavi ha eliminato la Fiorentina - e l'Inter: il risultato finale è di 0-0.

La cronaca della partita

Una partita praticamente dominata dagli uomini di Fabregas, che si rendono pericolosi a più riprese nel primo tempo: più volte la palla-gol arriva sui piedi di Vojvoda, che però una volta trova una bella risposta di Martinez, un'altra volta viene chiuso in scivolata da Carlos Augusto e sbaglia anche da distanza ravvicinata, provandoci di esterno. Il secondo tempo, invece, viaggia su ritmi molto più lenti: l'occasione dell'incontro la ha senz'altro il difensore dei lariani Alex Valle, che riesce a sbagliare dall'area piccola, calciando col piede debole. Il tabellino finale, dunque, legge 0-0.

Domani tocca a Sarri e Palladino

Non è ancora stata fissata la data della semifinale di ritorno, che dovrebbe comunque essere giocata nella settimana del 22 aprile. Domani sera, invece, appuntamento con l'altra gara di andata di questo turno, quella dell'Olimpico tra Lazio e Atalanta.