Antognoni: "La mano di Italiano si vede sempre sulla Fiorentina, anche quest'anno. A Milano non è impossibile. Una grave perdita..."

L'ex calciatore e dirigente della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha parlato ai media presenti, tra cui Fiorentinanews.com, direttamente dalla Hall of Fame Viola: “A Milano arriva un impegno importante, le partite di cartello determinano sempre il tuo campionato. Anche se mancano due giocatori importanti, il Milan è sempre il Milan. Non sarà facile, ma non impossibile per la Fiorentina che sta giocando bene e facendo un buon campionato”.

Su Gonzalez e Bonaventura: “Sono i giocatori più determinanti, ma guardo sempre il gruppo e come gioca la squadra. Determina il gioco, a volte non concretizza ciò che crea ma la mano di Italiano si vede sempre, anche quest'anno”.

E aggiunge: “Nessuno della Fiorentina attuale qui? Non lo so, non dipende da me. Sicuramente è inusuale, una grave perdita, di solito c'è sempre qualche rappresentante. Ma c'è chi saprà dare giustificazioni migliori”.

Sulla Nazionale: “Qualificazione determinante, è di buon auspicio per il prosieguo. La squadra è giovane, va un po' revitalizzata ma in panchina c'è l'uomo giusto”.