Dopo la titolarità a Mainz, Martinelli va in Nazionale Under 20. Presente un altro ragazzo viola, in prestito

Per il portiere della Fiorentina Tommaso Martinelli è arrivato il tanto agognato debutto stagionale. Nelle prime partite, tra campionato e Conference, Stefano Pioli non lo aveva minimamente considerato, mentre Galloppa ha scelto lui per la trasferta europea contro il Mainz.

Giorni importanti per Martinelli: dal Mainz alla Nazionale

E se il risultato finale non fa fare i salti di gioia, resta comunque una nota positiva nella stagione del ragazzo. E Martinelli deve subito rimboccarsi le maniche per andare in azzurro: il portiere della Fiorentina è stato convocato dal ct dell'Under 20 Carmine Nunziata, per la doppia amichevole contro Portogallo e Germania. In elenco c'è anche Lorenzo Romani, ragazzo di proprietà viola in prestito al Lecco.

Presente anche un altro viola

Di seguito, la lista completa die convocati diramata dalla FIGC.

PORTIERI: Tommaso Martinelli (Fiorentina), Lapo Siviero (Torino);

DIFENSORI: Mike Aidoo (Pergolettese), Cristian Cama (Roma), Mattia Mannini (Juve Stabia), Niccolò Postiglione (Pineto), Filippo Reale (Juve Stabia), Lorenzo Romani (Lecco), Jacopo Sardo (Monza), Giacomo Stabile (Juve Stabia), Francesco Stante (Inter);

CENTROCAMPISTI: Thomas Berenbruch (Inter), Alessandro Berretta (Giana Erminio), Leonardo Colombo (Monza), Lorenzo Riccio (Atalanta), Fabio Rispoli (Catanzaro), Kevin Zeroli (Monza);

ATTACCANTI: Pietro Candelari (Spezia), Giacomo De Pieri (Juve Stabia), Patrick Nuamah (Catanzaro), Matteo Lavelli (Inter), Marco Romano (Genoa), Matteo Spinaccé (Inter).