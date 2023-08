Murillo primo obiettivo della Fiorentina per la difesa, ma la trattativa si complica. Aumentano le quotazioni di Valentini

A prescindere dalla partenza o meno di Martinez Quarta, la Fiorentina acquisterà un nuovo difensore centrale. L'indiziato principale è Nicolas Valentini, che ha ormai superato nelle gerarchie Murillo. Quest'ultimo in realtà, come riporta TMW, sarebbe il primo nome nella lista della dirigenza viola, ma la trattativa si è complicata terribilmente negli ultimi giorni.

Da una parte per le richieste del Corinthians, che non si smuove dalla cifra di 20 milioni o al massimo di 15 più una percentuale molto alta sulla futura rivendita. Dall'altra per la folta concorrenza, quella rappresentata da PSG e Manchester City. La Fiorentina potrebbe fare un ultimo tentativo nelle ultime ore, ma è facilmente comprensibile come il Corinthians - considerando le ampie possibilità economiche delle squadre sopra citate - non abbia alcuna intenzione di abbassare le proprie richieste.