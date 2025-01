UFFICIALE: Due acquisti in un giorno per la Fiorentina Femminile, che si sistema anche in difesa

Giorno importante per la Fiorentina Femminile. De La Fuente, in attesa di giocare la Supercoppa Italiana, può sorridere: arriva un doppio rinforzo per la squadra viola. Dopo la svedese Curmark, arriva la danese Ballisager Pedersen, difensore classe 1994.

Due acquisti in un giorno per la Fiorentina Femminile: rinforzo danese

Questo il comunicato del club viola: “ACF Fiorentina comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive della calciatrice della Nazionale Danese Stine Ballisager Pedersen. Difensore nata il 3 Gennaio 1994, Stine arriva dal Kansas City Current”.