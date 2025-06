Pronta un'avventura in Serie C per un talento classe 2005 della Fiorentina. Secondo quanto riporta Sky Sport, l’Alcione Milano sarebbe in trattativa per l’arrivo di Giulio Scuderi, terzino sinistro classe 2005 reduce da una stagione brillante nel campionato Primavera 1 con la maglia viola.

Secondo quanto riporta il portale Mondo Primavera sul ragazzo ci sarebbero stati diversi interessamenti anche dalla Serie B, ma la decisione sua e del suo entourage sarebbe rivolta a un campionato nel quale può avere continuità. La trattativa si dovrebbe chiudere in prestito secco per una stagione.