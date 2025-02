Spalletti: "Bello rivedere i giovani italiani di nuovo in Serie A. Curioso di vedere Ndour alla Fiorentina"

Luciano Spalletti, CT della Nazionale Italiana, ha parlato a margine della rielezione di Gravina come presidente della FIGC. Queste le sue parole: "Sono curioso di vedere i giovani italiani che sono tornati a giocare in Serie A in club importanti come Casadei al Torino o Ndour alla Fiorentina.

C'è la necessità di andare a cercare giovani, quando hai troppi giovani devi rincorrere i tempi per ritrovare l'equilibrio che ti può dare un gruppo misto con giovani e meno giovani".