Corriere Fiorentino: Paratici cerca centrale, terzino e mediano, le sue nuove idee

Due pagine sulla Fiorentina presenti questa mattina sul Corriere Fiorentino.

Pagina 8

Apertura sulla gara di Coppa Italia: “Testa alla salvezza”. Sottotitolo: “Il Como di Fabregas dilaga al Franchi dopo l’illusione del vantaggio di Piccoli e vola ai quarti di Coppa Italia”.

Pagina 9

Cambio in società: “Giuseppe Commisso nuovo presidente ”Per me un onore". Sottotitolo: “Ieri il Cda: ”Il progetto è a lungo termine". In taglio basso sul mercato: “Italiano in pressing per avere Fazzini, per la difesa il preferito resta Dragusin”. E inoltre: “Il ds Paratici cerca centrale, terzino e mediano: idee Walker-Peters e Magassa. Il Bologna sonda Jacopo, ma manca l’accordo sulla formula. Nicolussi al Parma”.