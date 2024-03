Igor Tudor, nuovo allenatore della Lazio, è stato presentato oggi a Formello in conferenza stampa. L'ex tecnico del Verona ha parlato degli obiettivi stagionali del club di Lotito, che lo ha assunto al posto di Maurizio Sarri dimissionario: “La Lazio è una squadra importante, si accetta perché è la Lazio. Già dall’esterno, avevo l’impressione che il tecnico fosse importante per il progetto che si ha in mente".

“Sarri ha fatto la storia…”

Ancora: “Stimo molto Maurizio Sarri, ha fatto la storia con il suo calcio, anche per questo preferisco non commentare il passato. Ogni allenatore deve adattarsi alle caratteristiche del gruppo che ha a disposizione”.

“Obiettivi? Campionato e Coppa”

Infine: "Staremo attenti a non fare valutazioni affrettate, poi magari in estate aggiusteremo. Prima però priorità a questi due mesi, ci sono punti in palio e la Coppa Italia".