L'ex presidente della Juventus "scarica" Chiesa: "E' diventato un problema, vendere lui e confermare Vlahovic"

Questo pomeriggio l’ex presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli, all’interno di un’intervista per tuttomercatoweb, ha avuto modo di analizzare alcuni temi: dalla stagione in corso al calciomercato futuro. E proprio parlando di calciomercato ha speso qualche parola per i due ex Fiorentina Vlahovic e Chiesa. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

"L'obiettivo della qualificazione in Champions non è perso, ma è necessario che venga centrato. I problemi ci sono, ora contro la Lazio servirà determinazione perché Tudor vorrà da subito dimostrare le sue qualità. La Coppa Italia? Sarebbe una ciambella di salvataggio, una medaglia da mettere in bacheca, ma non è quello che dirigenti e tifosi si aspettano. Che il torneo venga giocato con l'obiettivo di vincere va benissimo, ma serve la qualificazione in Champions”.

“Chiesa è diventato un problema”

Ha poi risposto alla domanda su chi farebbe a meno tra Chiesa e Vlahovic: “Se fosse possibile a nessuno dei due, ma vista la situazione quello che non sta dando ciò che si attende la società è Chiesa. Vlahovic ha commesso un errore molto grave reagendo e facendosi espellere, ha perso il controllo e ha ricevuto una multa. Chiesa è un problema perché va trattato il rinnovo... Non mi indignerei pur essendo sacrificio se fosse ceduto”.

“Allegrai guadagna tanto ma..”

Ha poi concluso parlando di Allegri: “Ha un contratto oneroso, i soldi sono importanti. Se cambiasse allenatore la Juventus avrebbe un costo ulteriore da sostenere. Non significa che è obbligatorio mantenerlo però... È uno capace, ha fatto bene in carriera, se raggiunge l'obiettivo credo sia logico tenerlo, anche per motivi economici”.