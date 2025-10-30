Vitale: "Sparare oggi su Pioli è troppo facile, domenica inizia un altro campionato. Alla Fiorentina manca una figura come Barone"

L'ex direttore sportivo di Empoli e Lucchese, Pino Vitale, intervenuto su Lady Radio, ha parlato della situazione che sta vivendo la Fiorentina.

“Pioli è in difficoltà ma…”

“Ieri ho visto un Pioli in grande difficoltà - ha detto - Ma sono convinto che da domenica ricomincia il campionato della Fiorentina. Sarei contento per i tifosi e per l'allenatore se si potesse ribaltare la situazione”.

“Le responsabilità non devono ricadere sull'allenatore”

E poi: “Non tutte le responsabilità debbano ricadere su Stefano Pioli. Ora sono tutti in confusione, ma la partita di ieri sera non era quella della svolta. Quelle sono col Genoa e col Lecce e con dieci punti in classifica diventa tutta un'altra gara anche contro la Juventus”.

“Manca una figura come Barone”

“In qualsiasi altro posto - ha concluso - la società avrebbe sollevato l'allenatore dall'incarico, ma spero che in queste due settimane si possa riportare più in alto la Fiorentina che ha delle pecche strutturali. Sparare su Pioli oggi è troppo facile. Barone come dirigente lo rispettavo, quella figura lì oggi ci manca”.