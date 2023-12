Van Crombrugge: "Dovevamo rendere la vita molto più complicata alla Fiorentina. Alla fine abbiamo ceduto alle loro provocazioni"

Il portiere del Genk Van Crombrugge, autore di un'ottima prestazione contro la Fiorentina, ha parlato all'Het Belang Van Limburg, intervenendo sul match perso al Franchi contro la squadra viola. Queste le sue parole: "Sono qui con sentimenti contrastanti e un po' di frustrazione. Abbiamo giocato un buon primo tempo e lo abbiamo coronato con un gol molto bello. Inoltre, abbiamo avuto molte occasioni per aumentare il vantaggio, ma non ci siamo riusciti. Dopo l'intervallo. La Fiorentina è uscita dallo spogliatoio molto meglio di noi. Alla fine abbiamo lottato per rientrare in partita, ma poi abbiamo assecondato troppo le loro provocazioni".

E ancora: “Oggi abbiamo giocato contro una squadra con molta esperienza, a volte si nota questa differenza. Se ero molto arrabbiato all'inizio del secondo tempo dopo il colpo di testa di Milenkovic? Sì, certo. Saremmo dovuti uscire dagli spogliatoi molto più convinti. Dovevamo fare meglio, rendergli la vita molto più complicata”.